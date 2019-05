Eisbären-Coach Aubin setzt auf Leidenschaft und Talente

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Themen lagen Serge Aubin besonders am Herzen, als er am Montag als Cheftrainer der Eisbären Berlin vorgestellt wurde. Nachdrücklich betonte der 44 Jahre alte Kanadier, dass die Hauptstädter nach einer enttäuschenden Spielzeit, die mit dem Aus im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) endete, künftig wieder attraktiver auftreten müssten. "Ich habe eine klare Vision, wie die Mannschaft spielen soll: Wir wollen einen Stil spielen, der schnell und dynamisch ist", sagte er bei einer Pressekonferenz in der Arena am Ostbahnhof. "Wir wollen die Leidenschaft auf Eis bringen, die unsere Fans für das Spiel haben".

Künftig will der siebenmalige DEL-Meister also wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen, in denen er für seine angriffslustige Spielweise bekannt war. Das zählte für Sportdirektor Stéphane Richer sogar zu den entscheidenden Kriterien bei der Trainerwahl: Der Neue solle wieder "Eisbären-Eishockey" spielen lassen und der Mannschaft "schnell eine Identität geben", betonte er.

Auch einen zweiten Aspekt, der lange für die Identität des Clubs prägend war, will Aubin wieder stärken: die Förderung eigener Talente. Er sei extra nach Berlin gekommen, um die Nachwuchsspieler zu Beginn des Sommertrainings kennenzulernen, sagte der Coach. "Ich will früh eine Beziehung schaffen, auf die wir aufbauen und die Spieler besser machen können", sagte Aubin.

Welche konkreten Maßnahmen der Kanadier ergreifen wird, um die Spielweise der Eisbären zu ändern, mochte er noch nicht verraten. Er habe "einen klaren Plan", müsse nun aber erstmal Details analysieren, sagte er. Zudem sind derzeit noch viele wichtige Personalien ungeklärt. Da ist etwa die künftige Besetzung des Trainerstabs. Ob die bisherigen Assistenten Gerry Fleming und Steffen Ziesche bleiben, hängt von Gesprächen ab, die Aubin nun mit beiden führen wird.

Offen sind auch mehrere Positionen im Spielerkader. Neun Profis haben den Verein verlassen, noch weitere Abgänge könnten im Sommer folgen, erklärte Sportdirektor Richer. Noch nicht entschieden sei derzeit etwa die Besetzung der Torwartpositionen. Presseberichte, denen zufolge der dänische Nationalkeeper Sebastian Dahm den Kanadier Kevin Poulin ersetzen könnte, mochte Richer am Montag nicht bestätigen.