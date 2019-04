Eisbären Berlin verpflichten Düsseldorfer McKiernan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Verteidiger Ryan McKiernan verpflichtet. Der Amerikaner wechselt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG in die Hauptstadt und unterschrieb einen Mehrjahresvertrag, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Der 29-Jährige war mit 31 Scorerpunkten in 51 Hauptrundenspielen achtbester Verteidiger in der aktuellen DEL-Saison.

"Ryan McKiernan ist ein intelligenter Verteidiger", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Er hat sich über mehrere Stationen nach oben gearbeitet und in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein starker DEL-Spieler sein kann."