Eisbären Berlin siegen 2:0 gegen Düsseldorf

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin können selbstbewusst in die Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehen und treffen dort auf die Straubing Tigers. Am Sonntagnachmittag gewann der Tabellenneunte aus der Hauptstadt gegen die Düsseldorfer EG mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) und feierte zum Hauptrundenabschluss den vierten Erfolg in Serie. Louis-Marc Aubry sorgte mit seinen beiden Treffern für den Arbeitssieg. Am Mittwoch (19.30 Uhr) in Straubing findet nun das erste Spiel der im Modus Best-of-three ausgetragenen ersten K.o.-Rundenserie statt.

In der mit 14 200 Zuschauern erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof begannen die Gäste aus Düsseldorf engagierter. Eisbären-Torhüter Kevin Poulin musste mehrfach einen Rückstand verhindern. Im Verlauf des ersten Drittels wurden auch die Berliner gefährlicher, oft fehlte es ihnen im Angriff aber an der nötigen Präzision.

So fiel der erste Treffer erst, als fast die Hälfte der Spielzeit verstrichen war: Aubry drückte einen Abpraller über die Linie, als die Eisbären in Überzahl spielten. In einem zerfahrenen Spiel schafften es die Gäste erst in der Schlussphase, die Berliner unter Druck zu setzen. Sekunden vor dem Ende sorgte Aubry für die Entscheidung, als die Düsseldorfer ihren Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten.