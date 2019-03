Eisbären Berlin scheitern im DEL-Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin sind im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga ausgeschieden. Am Freitagabend unterlagen der Ex-Meister dem EHC Red Bull München in eigener Halle mit 3:4 (1:4, 2:0, 0:0) und verlor damit die Best-of-seven-Serie mit 2:4. Die Hauptstädter boten nach einem Drei-Tore-Rückstand eine große kämpferische Leistung, am Ende reichten die Tore von James Sheppard, Marcel Noebels und Jamie MacQueen aber nicht, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

In der mit 14 200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof starteten die Münchener furios und drängten die Eisbären zeitweise minutenlang ins eigene Drittel. Die Berliner hatten Glück, dass zunächst nur Maximilian Kastner eine der zahlreichen Chancen der Gäste nutzte. So konnte Sheppard den Ausgleich erzielen, als die Hauptstädter erstmals in Überzahl spielten.

Doch der Titelverteidiger ging durch Mads Christensen wieder in Führung. Austin Ortega hätte erneut ausgleichen können, scheiterte aber mit einem Penalty an Gästekeeper Danny aus den Birken. Zwei Strafzeiten ließen die Eisbären weiter zurückfallen: Erst traf Michael Wolf in doppelter Überzahl, dann legte Justin Shugg noch im ersten Drittel nach, als die Münchener einen Mann mehr auf dem Eis hatten.

Doch die Berliner gaben nicht auf und fanden im zweiten Drittel ins Spiel zurück: Noebels und MacQueen im Powerplay verkürzten den Rückstand und sorgten für einen spannenden Schlussabschnitt. Gegen die konsequent verteidigenden Gäste schafften es die Eisbären trotz einiger guter Chancen aber nicht mehr, noch einmal auszugleichen.