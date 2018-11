Eisbären Berlin kassieren klare Heimniederlage gegen Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben nach drei Siegen wieder eine Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hinnehmen müssen. Am Freitagabend verloren sie in der Arena am Ostbahnhof gegen die Kölner Haie mit 0:4 (0:3, 0:0, 0:1). Die Berliner boten insgesamt eine schwache Vorstellung und blieben zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer.

Eine knappe Viertelstunde lang standen beide Teams sicher in der Defensive, die 13.930 Zuschauer bekamen daher vorerst kaum torgefährliche Situationen zu sehen. Doch dann traf Alexander Oblinger im Powerplay für die Gäste, anderthalb Minuten später baute Kai Hospelt die Führung aus. 13 Sekunden vor der ersten Pause gelang Sebastian Uvira sogar das dritte Kölner Tor, als die Eisbären erneut in Unterzahl spielten.

Zum zweiten Drittel wechselten die Berliner den Torhüter: Maximilian Franzreb ersetzte Kevin Poulin. Das Spiel dominierten aber weiterhin die zweikampfstärkeren und torgefährlicheren Gäste. Franzreb konnte mehrfach einen höheren Rückstand verhindern, im Schlussabschnitt musste aber auch er sich geschlagen geben. Nachdem die Eisbären selbst eine doppelte Überzahlsituation nicht genutzt hatten, sorgte Oblinger mit seinem zweiten Treffer für den Endstand.