Eisbären Berlin kassieren Heimniederlage gegen Ingolstadt

Berlin (dpa/bb) - Die junge Erfolgsserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen: Am Sonntag verloren die Hauptstädter in der Arena am Ostbahnhof gegen den ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Zuvor hatten sie drei Siege hintereinander gefeiert. In einem schnellen, intensiven Spiel reichte den Eisbären das Tor von Danny Richmond nicht, weil die Ingolstädter konsequent verteidigten und ihre Konterchancen effektiv nutzten.

Vor 13.216 Zuschauern begannen die Eisbären druckvoll und erspielten sich früh einige Torgelegenheiten. Mit zunehmender Spielzeit schafften es die Gäste aber mehr und mehr, mit schnellen Kontern für Gefahr zu sorgen. Dank eines Treffers von David Elsner nahmen sie eine nicht unverdienten Führung mit in die erste Pause.

Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Ingolstädter spielten aber insgesamt zielstrebiger und bauten ihren Vorsprung durch ein Überzahltor von Brett Olson aus. Kurz darauf sorgte Richmond ebenfalls mit einem Powerplaytreffer dafür, dass die Eisbären wieder Hoffnung schöpfen konnten.

Im Schlussabschnitt machte der Vizemeister mächtig Druck, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Vielmehr sorgte Jerry D’Amigo mit einem Empty-Net-Tor kurz vor Schluss für den Endstand.