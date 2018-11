Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben sich mit einem hart erkämpften Heimsieg in die Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verabschiedet. Gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings gewannen die Berliner am Sonntag mit 5:3 (2:3, 1:0, 2:0). Angreifer Daniel Fischbuch steuerte zwei Tore zum glücklichen Erfolg bei, die übrigen Tore der Eisbären erzielten Florian Kettemer, Brendan Ranford und Louis-Marc Aubry. "Wir können in jedem Fall besser spielen, aber es war wichtig, mit drei Punkten und einem guten Gefühl in die Pause zu gehen", sagte Fischbuch.

Vor 11 969 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzten die Gastgeber gleich ihre ersten beiden Chancen: Kettemer traf in seinem 500. DEL-Spiel, kurz darauf erhöhte Fischbuch. Zeitstrafen gegen die Eisbären brachten die bis dahin harmlosen Schwenninger aber wieder ins Spiel: Erst traf István Bartalis in doppelter Überzahl, 27 Sekunden später glich Marcel Kurth aus, als die Gäste einen Spieler mehr auf dem Eis hatten. Anthony Rech sorgte sogar dafür, dass der Tabellenletzte mit einer Führung in die erste Pause ging.

Die Berliner, denen das Fehlen von acht verletzten Spielern deutlich anzumerken war, konnten auch danach spielerisch nur selten überzeugen, erzielten aber die entscheidenden Tore: Im zweiten Drittel glich Ranford im Powerplay aus, im Schlussabschnitt sorgten Fischbuch mit seinem zweiten Tor und Aubry für den glücklichen Sieg. "Das war heute sicher nicht immer schön, aber wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Das ist das Wichtigste", sagte Trainer Clément Jodoin.