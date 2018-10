Eisbären Berlin feiern Heimsieg gegen Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an diesem Wochenende gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner in der Arena am Ostbahnhof gegen die Adler Mannheim mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Die Gäste dominierten lange das Spiel, dank ihres wiederum starken Torhüters Kevin Poulin und der Treffer von James Sheppard, Micki DuPont, Jamie MacQueen und Brendan Ranford konnten die Eisbären am Ende aber einen klaren Erfolg feiern.

Vor 12.931 Zuschauern taten sich die Gastgeber schwer, gefährliche Angriffe aufzubauen, die Mannheimer waren lange das schnellere und zielstrebigere Team. Vor allem ihrem erneut glänzend aufgelegten Keeper Kevin Poulin hatten es die Eisbären zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Doch nach einer halben Stunde nahm die Begegnung eine unerwartete Wende: Für den Mannheimer Angreifer Brent Raedeke war das Spiel nach einem unfairen Check gegen Daniel Fischbuch beendet, im folgenden fünfminütigen Powerplay trafen Sheppard und DuPont für die bis dahin harmlosen Berliner.

Im Schlussabschnitt musste sich dann auch Poulin nach einem Schuss des Mannheimers Matthias Plachta geschlagen geben. Doch MacQueen mit seinem siebten Saisontor und Ranford sorgten für den am Ende klaren Sieg.