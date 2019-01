Constantin Braun gibt Comeback gegen Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin können in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Kampf um die Pre-Playoffs wieder auf Verstärkung zurückgreifen. Nach sechs Niederlagen in Folge wird Constantin Braun am Freitagabend (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel des Tabellen-Neunten beim Liga-Elften Nürnberg Ice Tigers sein Saisondebüt feiern.

"Ich bin froh, wieder spielen zu können und den Jungs zu helfen", sagte der 30 Jahre alte Verteidiger. "Ich werde schauen, dass ich meine gute Laune in der Kabine auf die Jungs übertrage. Was auf dem Eis passiert, werden wir dann am Freitag sehen."

Braun war in dieser Spielzeit noch nicht zum Einsatz gekommen, weil er sich wegen seiner Alkoholabhängigkeit einer monatelangen Therapie unterziehen musste. Erst Anfang vergangener Woche kehrte der frühere Nationalspieler ins Mannschaftstraining zurück. "Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass er spielen will", sagte Trainer Stéphane Richer am Donnerstag. "Er hat jetzt zwei Wochen mittrainiert. Man sieht, dass er mit dem Tempo keine Probleme hat."

Mit Kai Wissmann wird noch ein weiterer Abwehrspieler am Freitag sein Comeback geben. Der 22-Jährige hatte seit Mitte November wegen eines Fingerbruchs pausieren müssen. Die Personalsorgen der Berliner sind aber weiterhin groß: "Das sind gute Nachrichten, aber uns fehlen noch neun wichtige Spieler", sagte Richer. So wird auch Angreifer Louis-Marc Aubry ausfallen, der sich in dieser Woche im Training am Knie verletzte.