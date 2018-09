3:4 bei Kometa Brno: Eisbären verpassen Playoffs in der CHL

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brno (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben ihre letzte Chance auf das Erreichen der Playoffs in der Champions Hockey League (CHL) verspielt. Am Sonntag verloren die Hauptstädter beim tschechischen Meister Kometa Brno mit 3:4 (2:2, 1:1, 0:1). In einer zerfahrenen, von vielen Strafzeiten geprägten Begegnung reichten Tore von Sean Backman, James Sheppard und Jamie MacQueen den Eisbären nicht, um die vierte Niederlage im vierten Vorrundenspiel abzuwenden.

Die Berliner erwischten vor 4056 Zuschauern in der DRFG Arena den besseren Start: Backman traf nach sechs Minuten im Powerplay, kurz darauf baute Sheppard die Führung aus. Doch eine Zeitstrafe gegen Micki DuPont brachte die Gastgeber zurück ins Spiel: Petr Holík nutzte die erste Überzahlsituation der Tschechen zum Anschlusstreffer, Martin Dočekal glich noch vor der Pause aus. Als gleich zwei Berliner auf der Strafbank saßen, brachte Peter Mueller die Gastgeber im zweiten Drittel erstmals in Führung. MacQueen antwortete mit dem nächsten Powerplay-Tor der Eisbären. Auch die Entscheidung fiel nach einer Strafe: Alexandre Mallet erzielte im Schlussabschnitt den Siegtreffer für Brno, als Mark Olver wegen eines Fouls zusehen musste.