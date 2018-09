Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zug (dpa/bb) - Nach der dritten Niederlage in der Champions Hockey League sieht der neue Trainer Clément Jodoin noch reichlich Arbeit für die Eisbären Berlin. "Es geht um Konstanz. Wir können sehr, sehr gut spielen - und danach auch sehr, sehr schlecht", sagte der Kanadier nach dem 1:6 beim Schweizer Club EV Zug am Freitagabend. "Es ist eine harte Niederlage."

Ohne Punktgewinn steht der Hauptstadtclub derzeit am Tabellenende der Gruppe D und besitzt in den Rückspielen nur eine kleine Chance, um noch unter die besten zwei Teams und damit in die nächste Runde zu kommen. "In der Saison müssen wir solche Sequenzen überstehen", mahnte Jodoin. "Wir müssen zurückkommen. Ich habe meinen Spielern gesagt: Wir haben noch Arbeit vor uns."

Am Sonntag (17.00 Uhr) treten die Eisbären bei Kometa Brünn (Brno) in Tschechien an. Der Start in die Deutsche Eishockey Liga folgt für den Vizemeister am kommenden Freitag (19.30 Uhr) im Duell mit Champion EHC Red Bull München.