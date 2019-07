Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Angreifer Jakob Mayenschein wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga vom deutschen Meister EHC Red Bull München zu den Augsburger Panthern. Dort wird der 22-Jährige in der kommenden Saison auf Leihbasis spielen, wie die beiden Clubs am Freitag mitteilten. Mayenschein gilt als großes Talent. Er kam auch schon zweimal in der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz.