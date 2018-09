Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/bb) - Neuzugang Colin Smith spielte erstmals eine entscheidende Rolle für die Eisbären Berlin. Mit seinem Premierentor in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sorgte der Angreifer am Sonntagabend in der vierten Minute der Verlängerung für das 2:1 bei den Augsburger Panthern. "Das war ein großer Sieg für uns", sagte der 25 Jahre alte Kanadier bei Telekom Sport. Nach den beiden Niederlagen zum Saisonauftakt sei es "ein ganz wichtiges Wochenende" gewesen, weil die Berliner mit zwei Siegen geantwortet hätten.

Dass gegen Augsburg "beileibe nicht alles perfekt" gewesen war, gab Smith unumwunden zu. "Wir haben jetzt die nächste Trainingswoche und müssen besser werden". Tatsächlich leisteten sich die Eisbären im Aufbauspiel viele Ungenauigkeiten, vor allem aber saßen sie zu oft auf der Strafbank. Insgesamt 36 Strafminuten standen für die Berliner zu Buche, in der Schlussphase der regulären Spielzeit waren sie kaum einmal vollzählig auf dem Eis.

Dass es trotzdem zum Sieg reichte, verdankten die Eisbären ihrem starken Unterzahlspiel, aber auch einem weiterem Neuzugang. Nur ein Mal musste sich der am vergangenen Mittwoch verpflichtete Torhüter Kevin Poulin geschlagen geben. Ansonsten hielt er alles, was auf seinen Kasten kam - egal, wie viele seiner Mitspieler gerade auf dem Eis standen. Insgesamt vereitelte er 37 Torschüsse der Augsburger.

So bekam der 28 Jahre alte Kanadier wie schon nach seinem Debüt am Freitag beim 5:2 gegen Bremerhaven ein Sonderlob von Coach Clément Jodoin. Poulin habe mit "einigen starken Paraden" entscheidend zum Erfolg gegen Augsburg beigetragen, sagte der Trainer.