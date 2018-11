Eisbären Berlin verlieren 0:3 in Augsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dämpfer erlitten. Am Sonntag verloren sie bei den Augsburger Panthern verdient mit 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Die Berliner waren insgesamt zu harmlos und leisteten sich einige Fehler. So blieben sie am Ende zum ersten Mal in dieser Saison ohne Tor.

Vor 5.462 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion erwischten die Eisbären einen denkbar schlechten Start: Nach nur 19 Sekunden schloss Scott Valentine einen Konter der Augsburger erfolgreich ab. Die Berliner konnten die Begegnung danach zwar meist ausgeglichen gestalten, es gelang ihnen im ersten Drittel aber nicht, gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber klare Chancen herauszuspielen.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Augsburger zielstrebiger: Andrew LeBlanc baute ihren Vorsprung nach einem schnellen Angriff aus. Kurz vor Ende des Drittels hatten die Berliner dann auch noch Pech: Nach einem Klärungsversuch von Micki DuPont prallte der Puck an den Rücken von Torhüter Kevin Poulin und von dort ins Netz. Matthew White wurde der Treffer gutgeschrieben. Damit war die Entscheidung frühzeitig gefallen.

Im Schlussdrittel konnten sich die Eisbären nicht mehr zu einer Aufholjagd aufraffen. Außer einigen Handgreiflichkeiten passierte bis zum Spielende nur noch wenig.