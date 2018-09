Augsburger Panther beklagen zwei Ausfälle vor DEL-Start

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther beklagen kurz vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Ausfall von zwei Spielern. Beim 4:2 im Testspiel gegen die Black Wings Linz verletzten sich am Freitagabend T.J. Trevelyan und Henry Haase schwer. Sie werden den Panthern wochenlang fehlen, wie der DEL-Club am Samstag mitteilte. Augsburg startet am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien in die DEL-Spielzeit.

Trevelyan zog sich bei einem Zweikampf einen Mittelhandbruch zu. Der Angreifer werde mindestens vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Verteidiger Haase erlitt durch den hohen Stock eines Gegenspielers einen Bruch des Kiefers. Er wurde bereits operiert. Haase könnte sogar bis zu acht Wochen ausfallen, berichteten die Panther.