Augsburger Eishockey-Torwart Roy in Kanada operiert

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther müssen vorerst auf Torwart Olivier Roy verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, musste sich der 28-Jährige zu Beginn dieser Woche in seiner kanadischen Heimat wegen einer Blinddarm-Erkrankung einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Daher verzögere sich die Rückkehr Roys nach Deutschland unplanmäßig bis Dienstag. Weitere Untersuchungen der Augsburger Mannschaftsärzte sollen Klarheit bringen, wann er ins Teamtraining einsteigt. Die erste offizielle Einheit findet am Freitag in einer Woche im Curt-Frenzel-Stadion statt.