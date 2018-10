Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Darts-Europameister Michael van Gerwen blickt seiner Titelverteidigung bei den Titelkämpfen in Dortmund (25. bis 28. Oktober) optimistisch entgegen.

"Die European Darts Championships war bisher immer ein gutes Pflaster für mich. Natürlich will ich auch in Dortmund vor deutschem Publikum wieder den Titel holen", sagte van Gerwen vor dem Turnierstart. Der favorisierte Niederländer trifft am Donnerstag in der Abendsession auf Paul Nicholson aus Großbritannien. Die EM wird erstmals seit 2014 wieder in Deutschland ausgetragen. In der Dortmunder Westfalenhalle werden bis zum Sonntag insgesamt mehr als 25.000 Zuschauer erwartet.