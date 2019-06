Topfavorit England erreicht Achtelfinale in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Topfavorit England ist bei der Darts-Team-WM in Hamburg ins Achtelfinale eingezogen und hat die erste Pflichtaufgabe souverän gemeistert.

In der Besetzung Rob Cross und Michael Smith schlug das Team in der Barclaycard Arena Außenseiter Philippinen mit 5:1. Der Auftaktsieg ist nicht selbstverständlich, schließlich waren in Wales und Nordirland am Donnerstag schon zwei Mitfavoriten ausgeschieden. Am Samstag (13.00 und 19.00 Uhr/DAZN) stehen in Hamburg die Achtelfinals an. Gastgeber Deutschland trifft auf die leicht favorisierten Belgier.