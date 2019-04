Darts-Profi Gurney gewinnt European-Tour-Event in Hildesheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa) - Der nordirische Darts-Profi Daryl Gurney hat die German Darts Championship in Hildesheim gewonnen und steht damit in der Weltrangliste so gut wie nie zuvor.

Der 33 Jahre alte Gurney schlug den Engländer Ricky Evans im Finale mit 8:6 und steht vom 1. April in der "Order of Merit" auf Platz drei hinter Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) und Ex-Champ Rob Cross (England). Beide Favoriten waren beim zweiten Event der European Tour vorzeitig gescheitert. Auch die deutschen Profis spielten in Hildesheim keine Rolle. Max Hopp hatte wegen einer verpassten Anmeldefrist nicht teilgenommen.