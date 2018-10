Darts-EM: van Gerwen bei Darts-EM sensationell gescheitert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Titelverteidiger Michael van Gerwen ist bei der Darts-Europameisterschaft in Dortmund sensationell im Achtelfinale ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Niederländer verlor in der Westfalenhalle mit 7:10 gegen den Engländer Steve West.

"Mighty Mike" lief die komplette Spielzeit einem Rückstand hinterher und konnte sich auch in der finalen Phase nicht steigern. West nutzte seinen zweiten Matchdart, um erstmals den Primus der Darts-Szene zu besiegen. Van Gerwen hatte die EM zuletzt vier Mal am Stück gewonnen und musste in Dortmund seine erste EM-Niederlage seit 2013 hinnehmen.

Mit dem fünften Titel hätte der Niederländer zum alleinigen Rekordsieger der Veranstaltung werden können. So liegt er weiter gleichauf mit Phil Taylor, der ebenfalls vier Mal Europameister wurde. Vor van Gerwen waren bereits Peter Wright am späten Abend und der Österreicher Mensur Suljovic am Nachmittag ausgeschieden. Der Deutsche Max Hopp erreichte das Achtelfinale, das heute abend ausgespielt wird.