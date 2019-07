German Darts Masters: Clemens verpasst Sensationstitel knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Der deutsche Profi Gabriel Clemens hat den Titel beim German Darts Masters nach einer überraschenden Siegesserie nur knapp verpasst. In der Nacht zum Sonntag musste sich der 35 Jahre alte Saarländer in Köln erst im Finale mit 6:8 dem Schotten Peter Wright geschlagen geben. Zuvor hatte Clemens nacheinander die Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld (6:3) und Rob Cross (8:5) sowie Österreichs Titelverteidiger Mensur Suljovic (8:3) besiegt und damit für den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn gesorgt. Deutschlands Top-Profi Max Hopp war zuvor im Achtelfinale am Engländer Cross gescheitert.