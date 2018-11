Erstmals Public Viewing bei der Darts-WM

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Was bei Fußball-WM und -EM alle zwei Jahre Standard ist, soll nun auch in der Darts-Szene auf Begeisterung stoßen. Während Teilen der diesjährigen Weltmeisterschaft in London (13. Dezember bis 1. Januar) wird in der Gruga-Halle in Essen ein Public Viewing angeboten. Bei den insgesamt fünf Abendsessions ab 27. Dezember werden jeden Abend für 6000 Zuschauer Plätze angeboten, wie die Veranstalter Sport1 und Tas Emotional Markting am Freitag mitteilten. Auch das Finale am Neujahrstag soll auf der 112 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt werden.

Der TV-Sender Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN übertragen die WM im Londoner Alexandra Palace in diesem Jahr live. Mit Max Hopp, Martin Schindler und Gabriel Clemens sind bereits drei Deutsche qualifiziert. Ein vierter deutscher Starter wird in der kommenden Woche in Düsseldorf ausgespielt.