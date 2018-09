Sterne des Sports für drei Hamburger Vereine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Eimsbütteler TV, der Walddörfer SV und Cyclocross Hamburg sind die Preisträger des Wettbewerbs "Sterne des Sports", mit dem der Hamburger Sportbund und die Hamburger Volksbank das ehrenamtliche Engagement der Clubs in der Hansestadt auszeichnen.

Der Eimsbütteler TV wurde am Dienstagabend im Haus des Sports für sein Projekt "Lebenslang Fechten - Gut für Körper und Geist" mit einem großen Stern in Silber geehrt, der zur Teilnahme am Bundesfinale berechtigt. In einem Integrationsprogramm gibt der Verein unter anderem Schwimmunterricht für muslimische Frauen.

Die Radsportler von Cyclocross Hamburg haben in Eigenleistung ein Trainingsgelände samt Rennstrecke hergerichtet. Dort wird ein umfangreiches Kinder- und Jugendtraining angeboten. Sowohl der WSV als auch Cyclocross erhielten einen kleinen Stern in Silber. Insgesamt gingen Prämien in Höhe von 7000 Euro an die drei Clubs.

"Unsere heutigen Preisträger zeigen, dass die Mittel des Sports dazu beitragen können, die alternde Bevölkerung aktiv zu halten, neue Mitbürger zu integrieren und sichere Mobilität und Sportbegeisterung bei Kindern zu fördern", sagte Ralph Lehnert, Vorstandsvorsitzender des Hamburger Sportbunds.