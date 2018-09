Tom Schwarz verteidigt Titel mit frühem Knockout-Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Tom Schwarz hat seinen WBO-Interconti-Titel im Schwergewicht eindrucksvoll verteidigt. Der 24-jährige Magdeburger bezwang am Samstag im Rahmen der SES-Boxgala in der Stadthalle den bisher ungeschlagenen Mexikaner Julian Fernandez durch technischen Knockout in der zweiten Runde. Bereits Ende des ersten Durchgangs hatte der Titelverteidiger seinen Herausforderer mehrmals hart am Kopf getroffen. Nur mit Mühe rettete sich Fernandez in die Pause. Danach dominierte Schwarz gegen seinen völlig überforderten Kontrahenten den Kampf und sorgte für ein frühes Ende. "Schwarz sollte mit seiner Führhand den Gegner unter Druck setzen. Dieses Konzept hat er sehr gut umgesetzt", meinte Trainer Uli Kaden nach dem Triumph seines Schützlings.

Im zweiten Hauptkampf des Abends feierte Adam Deines einen einstimmigen Punktsieg (117:113, 118:110, 117:112) gegen den 34-jährigen Spanier Mustafa Chadlioui und eroberte den WBC-International-Silver-Titel im Halbschwergewicht. Der 27-jährige Profi aus dem Magdeburger SES-Boxstall dominierte das Duell von Beginn an. Immer wieder gelangen dem Schützling von Trainer Dirk Dzemski sehenswerte Treffer, der durch diesen Erfolg weiterhin ungeschlagen bleibt.