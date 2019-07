Hamburger Profiboxer Formella gewinnt WM-Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella hat sich den WM-Titel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO gesichert. Der 32 Jahre alte Weltergewichtler besiegte in der Nacht zum Sonntag in seiner Heimatstadt den südafrikanischen Titelverteidiger Tulani Mbenge einstimmig nach Punkten (116:112, 114:113, 115:112). Der Kampf vor rund 2300 Zuschauern in der CU-Arena der Hansestadt verlief weitestgehend ausgeglichen. Formella profitierte von einem Punktabzug gegen den Südafrikaner wegen wiederholten Tiefschlags. Mbenge kassierte im 16. Kampf seine erste Niederlage.

Für Formella ist es der bislang größte Erfolg. Der Schützling von Promoter Erol Ceylan ist nunmehr in 21 Profikämpfen unbesiegt. "Hafen-Basti", wie der im Container-Umschlag des Hamburger Hafens arbeitende Formella genannt wird, hat sich damit für höhere Aufgaben empfohlen.