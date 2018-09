Box-Abend im Hamburger ECB-Gym mit Hammer, Pfeifer und Brock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach der Absage des Kampfabends am 15. September in Lübeck hat Boxpromoter Erol Ceylan eine Veranstaltung im heimischen ECB-Gym in Hamburg organisiert. Geboxt wird an diesem Samstag (18.30 Uhr). Auf der Fightcard stehen vier Kämpfe. Im Hauptkampf wird der in Hamburg lebende Rumäne Christian Hammer nach seiner Niederlage gegen den russischen Ex-Weltmeister Alexander Powetkin sein Comeback geben. Der Kampf gegen Tornike Puritchamiaschwili aus Georgien ist auf acht Runden angesetzt. Die erst kürzlich verpflichteten Erik Pfeifer und Leo Brock geben ihr Debüt gegen zwei erfahrene Georgier.