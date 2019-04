Dominic Bösel will EM-Titel gegen Kolaj verteidigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Das Duell zwischen Dominic Bösel und Orial Kolaj um die Europameisterschaft im Halbschwergewicht steht im Mittelpunkt der SES-Box-Gala am Samstag (22.35 Uhr/MDR) in der Erdgas Sportarena in Halle. In einem zweiten Titelkampf trifft die Berliner Europameisterin im Federgewicht, Nina Meinke, an diesem Abend auf die Französin Helene Lascombe. "Es freut mich, dass wir in Halle nach der Absage des Chemiepokals wieder positive Zeichen für den Boxsport setzen können. Wir wollen das Box-Fieber wieder in die Stadt tragen", erklärte SES-Promoter Ulf Steinforth.

Der 29-jährige Titelverteidiger geht gegen den 35-jährigen Herausforderer aus Italien nicht nur wegen des Heimvorteils als Favorit in den Ring der fast ausverkauften Arena. Von seinen 29 Profikämpfen hat Bösel, der an der Sportschule in Halle seine boxerische Ausbildung erhielt und wieder von Trainer Dirk Dzemski betreut wird, nur einen einzigen verloren. Kolaj verließ in seiner Profi-Karriere schon fünfmal als Verlierer den Ring. Die Nummer Eins der italienischen Rangliste unterlag dabei auch dem ehemaligen, aus Sachsen-Anhalt stammenden Profi Robert Woge.