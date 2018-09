Nacholympische Saison: Kufen-Asse kämpfen um Meistertitel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa/th) - Am kommenden Samstag werden in Oberhof die ersten deutschen Bob- und Skeleton-Meistertitel der nacholympischen Saison vergeben. Auf dem Eis in der Starthalle am Fuß der Kunsteisschlange geht es zum dritten Mal um Anschub-Edelmetall. Als Titelverteidiger gehen die Skeletoni Sophia Griebel aus Suhl und Felix Keisinger vom Königssee an den Start. Nicht in den Meisterschafts-Kampf eingreifen können die Bob-Olympiasieger Mariama Jamanka (Oberhof) und Francesco Friedrich (Oberbärenburg) sowie dessen Vereins-Kollege Nico Walther. Fehlen wird auch die Sauerländer Skeleton-Olympia-Zweite Jacqueline Lölling. Sie alle genießen noch im Club der Besten im spanischen Aldiana Club Costa del Sol den von der Stiftung Deutsche Sporthilfe organisierten zweiwöchigen Urlaub.

Bob-Titelverteidiger ist im Vierer die Crew des Oberbärenburger Junioren-Weltmeisters Richard Oelsner. Den Zweier-Titel gewannen vor Jahresfrist die Oberhofer Hans-Peter Hannighofer/Alexander Rödiger. "Wir sind mit all unseren Assen dabei", kündigte der Oberhofer Bundesstützpunkt-Trainer Matthias Höpfner an. "Derzeit haben wir keine Verletzungen zu beklagen und konnten gut trainieren", sagte er.

Beim ersten zentralen Anschub-Leistungstest vor zwei Wochen in Oberhof gehörte Lisa Buckwitz zu den Schnellsten. Die Potsdamerin war in Pyeongchang als Anschieberin von Mariama Jamanka Olympiasiegerin geworden. Die 23-Jährige will sich in Zukunft als Pilotin versuchen. Bei den Anschiebern glänzte Paul Krenz aus dem nordthüringischen Heringen mit den schnellsten Zeiten. Der 26 Jahre alte Sportsoldat startet für den Mitteldeutschen Sportclub Magdeburg. Für die Anschub-Wettkämpfe haben auch Starter aus Österreich, Monaco, Frankreich und den Niederlanden gemeldet.