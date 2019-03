Deutsche Mixed-Staffel holt Silber in Östersund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Östersund (dpa) - Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Östersund Silber in der Mixed-Staffel geholt.

Ohne die kurzfristig ausgefallene Laura Dahlmeier mussten sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Donnerstag nur Norwegen geschlagen geben. Das deutsche Quartett leistete sich insgesamt neun Nachlader und hatte am Ende 13,1 Sekunden Rückstand auf den neuen Champion. Die erfolgreiche Titelverteidigung von 2017 verpassten die Deutschen somit knapp. Bronze sicherten sich die Italiener, die 1:09,6 Minuten nach den Siegern ins Ziel kamen.

Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier hatte ihren Start wenige Stunden vor dem Rennen aufgrund einer Erkältung als Vorsichtsmaßnahme absagen müssen. Im Sprint am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) und in der Verfolgung am Sonntag soll die siebenmalige Weltmeisterin aber antreten können.