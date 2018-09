Biathletin Dahlmeier fehlt auch bei zweitem Teil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier lässt gesundheitlich angeschlagen auch den zweiten Teil der deutschen Meisterschaften in Oberhof aus. Die 25-Jährige ist leicht erkältet und klagt über Halsschmerzen. Die siebenmalige Weltmeisterin hatte bereits in der Vorwoche auf einen Start in Altenberg verzichtet. Die Partenkirchnerin hatte sich zuvor einer Weisheitszahn-Operation unterzogen. Auch Maren Hammerschmidt fehlt, sie laboriert an einer Sehnenentzündung im Fuß.

Derweil kehrt Massenstart-Weltmeister Simon Schempp, der die Wettbewerbe in Altenberg wegen Trainingsrückstands ausgelassen hatte, zurück. Der Uhinger hatte sich im Mai bei einem Fahrradsturz die rechte Schulter gebrochen und musste operiert werden.

Am Freitag absolvieren die Skijäger am Grenzadler zusammen mit den Langläufern den traditionellen Speziallanglauf. Am Samstag stehen die Massenstarts und am Sonntag die Staffel-Rennen an.

In Altenberg hatte sich Karolin Horchler die Titel in Sprint und Verfolgung gesichert. Bei den Männern waren Johannes Kühn (Sprint) und Olympiasieger Arnd Peiffer (Verfolgung) erfolgreich.