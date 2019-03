Biathleten in Bestbesetzung nach Oslo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oslo (dpa) - Angeführt von den Weltmeistern Denise Herrmann und Arnd Peiffer sowie mit Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier treten die deutschen Biathleten beim Weltcupfinale in Norwegens Hauptstadt Oslo an.

Vier Tage nach dem Ende der WM im schwedischen Östersund starten die Skijäger am Holmenkollen in Bestbesetzung. Der neunte Weltcup des Winters beginnt am Donnerstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen, am Freitag folgt der Männer-Sprint und bis Sonntag jeweils noch die Verfolgungs- und Massenstartrennen.

"Grundsätzlich habe ich schon noch Lust auf Oslo. Aber das Programm ist nicht sehr sportlerfreundlich", sagte Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer. Drei Rennen in drei Tagen seien nach dem Saison-Höhepunkt ein sehr anspruchsvolles Programm, und auch die ungewöhnlich späten Startzeiten vor allem am abschließenden Sonntag sorgen bei den Sportlern für wenig Begeisterung. Der Massenstart der Männer, das letzte Rennen der Saison, beginnt erst um 16.30 Uhr.

Bei den Frauen gehören neben der WM-Mannschaft mit Dahlmeier, Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und - Franziska Preuß auch Nadine Horchler und Janina Hettich zum Team. Bei den Männern bekommen Lucas Fratzscher und Philipp Horn eine Chance und ergänzen das Stamm-Aufgebot um Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath und Roman Rees.