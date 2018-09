Philipp Horn überrascht beim Biathlon-Massenstart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa) - Philipp Horn hat bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften in Oberhof den Titel im Massenstart gewonnen. Der Frankenhainer setzte sich am Samstag am Grenzadler gegen die komplett versammelte deutsche Weltcup-Mannschaft durch. Die Stars um Olympiasieger Arnd Peiffer (Platz 6/3 Strafrunden) und Weltmeister Simon Schempp (17/7 Strafrunden) schafften es am Samstag bei den auf Skirollern ausgetragenen Titelkämpfen nicht auf das Podest. Zweiter wurde Matthias Dorfer, Dritter Roman Rees. Horn ist seit seinem elften Lebensjahr als Biathlet unterwegs, bei der letzten Europameisterschaft schaffte es der 23-Jährige im Einzel als Dritter auf das Podest.

Bei den Frauen gewann Karolin Horchler bereits ihren dritten nationalen Titel und sicherte sich damit einen Platz im Weltcup-Team. Die für Clausthal-Zellerfeld startende Skijägerin setzte sich nach einer Strafrunde über die 12,5 Kilometer mit einem Vorsprung von 15,5 Sekunden vor Franziska Preuß aus Haag durch. Franziska Hildebrand hatte als Dritte nach drei Schießfehlern bereits 37,9 Sekunden Rückstand.