Biathlon-WM in Oberhof vom 8. bis 19. Februar 2023

Oberhof (dpa) - Die Biathlon-WM im thüringischen Wintersportort Oberhof findet vom 8. bis 19. Februar 2023 statt. Den Termin gab der Weltverband IBU am Dienstag nach einer Vorstandssitzung in Frankfurt/Main bekannt. Außerdem wurde entschieden, dass die WM der Skijäger in Pokljuka/Slowenien vom 10. bis 21. Februar 2021 durchgeführt wird. Beide Titelkämpfe waren bereits im Vorjahr fest vergeben worden, bislang fehlten jedoch noch die genauen Termine.

2023 kommt es erstmals seit 2012 wieder zu einer WM in Deutschland, vor sieben Jahren waren die Biathleten zu ihrem Saison-Highlight in Ruhpolding zu Gast. Oberhof war 2004 letztmals WM-Austragungsort.

Darüber hinaus hat der IBU-Vorstand auch über eine Änderung des Weltcupkalenders ab dem Winter 2020/2021 entschieden. Es wird eine Saisoneröffnung eingeführt, diese findet künftig am Wochenende vor dem regulär geplanten Weltcupstart statt. 2020 und 2021 ist das Season Opening jeweils im finnischen Kontiolahti vorgesehen. Danach wird es weiterhin neun Weltcups und eine Großveranstaltung - WM oder Olympische Winterspiele - pro Saison geben.

Zudem werden bereits in der kommenden Saison mehr Preisgelder an die Sportler ausgeschüttet. Bislang bekamen die Top 15 im Weltcup und bei einer WM für ihre Leistungen eine finanzielle Vergütung, künftig wird das auf die Top 20 ausgeweitet. Nach eigenen Angaben gibt die IBU durch diesen Schritt mehr als 400 000 Euro zusätzlich aus. Das entspricht einer Steigerung von rund zehn Prozent.