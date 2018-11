Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Denise Herrmann und Simon Schempp bilden beim Biathlon auf Schalke das zweite deutsche Duett. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt gab, startet das sächsisch-bayerische Paar neben Vanessa Hinz und Erik Lesser bei der World Team Challenge in der Veltins-Arena am 29. Dezember. Während Schempp bereits 2016 an der Seite von Hinz in Gelsenkirchen dabei war, feiert Herrmann ihre Premiere.