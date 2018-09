Überraschung bei DM: Körtzinger/Sude stoppen Favoriten-Duo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa) - Bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball ist es zur ersten großen Überraschung gekommen.

Das als Titelfavorit gehandelte Nationalteam Karla Borger und Margareta Kozuch scheiterte in Timmendorfer Strand im Viertelfinale mit 0:2 (14:21, 18:21) am Interimsduo Leonie Körtzinger und Julia Sude.

Das 21 Jahre alte Talent Körtzinger (Hamburg) und die routinierte Sude (Friedrichshafen) hatten sich durch die Verletzungen von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und der frisch gekürten Beachvolleyballerin des Jahres, Chantal Laboureur, erst kurz vor den Titelkämpfen als Team zusammengetan. Die etatmäßige Blockerin Sude spielt zudem in ungewohnter Position in der Abwehr.

"Ich bin jetzt zum 14. Mal hier in Timmendorfer Strand dabei. Egal mit welcher Partnerin, ich habe immer eine große Erwartungshaltung", erklärte Sude (30), die 2010 mit Jana Köhler schon einmal deutsche Meisterin war. Die in der Weltrangliste an Position sechs geführte Zahnmedizin-Studentin stoppte auf dem Weg ins Halbfinale immer wieder die 336-malige Hallen-Nationalspielerin Kozuch (TuSA 06 Düsseldorf).

Am Mittwoch war Sude in Hamburg. Dort wurde die Verletzung ihrer Partnerin Laboureur genauer untersucht. Im Universitätsklinikum traf das Duo zufällig die am Rücken verletzte Walkenhorst, die ebenfalls für Timmendorfer Strand passen musste. So entstand im Krankenhaus der Plan vom Interimsduo mit der jungen Blockspezialistin Körtzinger. Das an Position eins gesetzte Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) hat ebenfalls den Sprung ins Halbfinale geschafft.