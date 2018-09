Dritter Titel: Wickler mit Thole Beach-Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa) - Das junge Beachvolleyball-Nationalteam Clemens Wickler und Julius Thole hat den deutschen Meister-Titel gewonnen. Das Duo setzte sich am Sonntag im Finale in Timmendorfer Strand mit 2:1 (17:21, 21:12, 17:15) gegen Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms aus Hamburg durch. Für Wickler ist es der dritte nationale Titel - mit dem dritten Partner. Zuletzt und bisher einmalig war eine solcher Coup Andreas Scheuerpflug gelungen, der jetzt als Manager die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst betreut.

Wickler (23) und sein Partner Thole (21) bestätigten mit dem Titelgewinn ihren Aufstieg vom Talente-Team zur Olympia-Hoffnung. "Unglaublich, das war mega-knapp. Wir haben auch unter Druck immer die Ruhe bewahrt", erklärte Jura-Student Thole zum wohl entscheidenden Schritt, der zu seinem ersten Meistertitel geführt hat. Wickler hatte mit Armin Dollinger (2015) und Tim Holler (2017) schon zuvor das nationale Championat gewonnen. Das Spiel um Platz drei entschieden Nils Ehlers und Lars Flüggen (Hamburg) für sich.

Meister bei den Damen wurden erstmals das an Position eins gesetzte Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider, das im Finale vor 6000 Zuschauern in der Beach-Arena an der Lübecker Bucht Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Berlin) mit 2:0 (21:15, 21:15) bezwang.