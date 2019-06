Um WM-Titel und Olympia-Startplatz: Beach-WM beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - In Hamburg startet heute die Beachvolleyball-WM. Als erstes von zehn deutschen Duos müssen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (Berlin/Stuttgart) um 13.00 Uhr auf dem Center Court ran. Zehn Teams vertreten den Gastgeber. Das Championat findet zum zweiten Mal nach 2005 (Berlin) in Deutschland statt. Nach bisher eher schwachen Saisonergebnissen gehen die deutschen Damen um Titelverteidigerin Laura Ludwig nicht als Favoriten ins Turnier. Bei den Männern wollen Julius Thole und Clemens Wickler in ihrer Wahlheimat den Aufwärtstrend bestätigen. Insgesamt werden Preisgelder von einer Million Dollar ausgeschüttet. Für den Titel bei Frauen und Männern gibt es jeweils 60 000 Dollar und einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.