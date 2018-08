Thole/Wickler überraschen: Halbfinale am Hamburger Beach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Julius Thole und Clemens Wickler stehen beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg im Halbfinale. Das junge Überraschungsteam aus Deutschland setzte sich am Freitagabend im Viertelfinale gegen Martins Plavins und Edgars Tocs aus Lettland mit 2:1 (22:20, 15:21, 15:13) durch. Für den 21 Jahre alten Thole und seinen Partner Wickler (23) ist es schon jetzt der größte gemeinsame Erfolg. Am Samstag spielt das Duo, das erst seit Anfang dieses Jahres zusammen am zentralen Stützpunkt in Hamburg trainiert, um die Medaillen. Platz vier und damit 35 000 Dollar haben Thole/Wickler schon sicher.

Das junge Nationalduo zeigte nach der ersten Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Polen keine Nerven und trat gegen die Letten mit viel Selbstbewusstsein an. "Es scheint so, als werden wir mittlerweile ernst genommen", erklärte Abwehrspieler Wickler. Blockspezialist Thole machte vor 5000 Zuschauern im Stadion am Rothenbaum den überraschenden Halbfinal-Einzug perfekt. Das Duo ist nur durch eine Wildcard beim Turnier der zehn weltbesten Mannschaften dabei. "Unser Ziel ist es, das in Zukunft aus eigenen Kräften zu schaffen", sagte Wickler: "Wir sind jung und wollen mehr. Das ist normal." Derzeit steht das Team in der Weltrangliste auf Rang 26.

Die deutsche Nummer eins bei den Damen, Chantal Laboureur und Julia Sude, erhielt sich mit dem zweiten Sieg die Viertelfinal-Chance. Das National-Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen bezwang am Freitag Heather Bansley und Brandie Wilkerson aus Kanada mit 2:0 (21:19, 21:13). Die Hamburgerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben nach ihrer dritten Niederlage dagegen keine Möglichkeit mehr zum Weiterkommen.