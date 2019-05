Beach-Duo Ludwig/Kozuch verzichtet auf Start in Münster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lno) - Die Hamburger Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch verzichten beim Auftakt der nationalen Tour in Münster auf einen Start. Die Wettkampfserie beginnt am Freitag. Zu den Favoriten gehören Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart) sowie Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster). Beide Teams hatten sich bereits auf der Welttour einen Startplatz für die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg gesichert.

Die ranghöchste Beachvolleyball-Serie des Deutschen Volleyball-Verbandes umfasst vier Stadt- und vier Strandturniere sowie die Meisterschaften vom 29. August bis 1. September in Timmendorfer Strand. Das Preisgeld der Tour wurde in diesem Jahr um 40 000 Euro auf 300 000 Euro erhöht.