Kozuch wird neue Partnerin von Beach-Olympiasiegerin Ludwig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach dem Rücktritt von Kira Walkenhorst wird die frühere Hallen-Nationalspielerin Margareta Kozuch neue sportliche Partnerin von Beach-Volleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig. Das teilte ihr Management am Montag mit. "Maggie bringt alles mit, was man braucht. Sie ist unheimlich athletisch, hat eine wahnsinnige Ballkontrolle und ist ein echter Fighter", sagte Ludwig über Kozuch. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Die beiden 32-Jährigen werden zusammen am Olympiastützpunkt in Hamburg trainieren. "In den Monaten Januar, Februar und März wollen wir für jeweils zwei bis drei Wochen ins Warme fliegen, um auch bei Wind trainieren zu können", sagte Ludwig. Beim Turnier vom 24. bis 28. April im chinesischen Xiamen will sie nach ihrer Babypause das Comeback an der Seite von Kozuch geben.

Diese bildete bislang ein Beach-Duo mit Karla Borger. "Ich sehe in der Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen Team eine tolle Option für mich. Wir sind uns alle einig: Vollgas in Richtung WM 2019 und Olympische Spiele 2020", sagte Kozuch.

Ludwigs bisherige Partnerin Kira Walkenhorst beendete am Montag offiziell ihre Karriere. "Alles andere als Laura nahezulegen, sich eine andere Partnerin zu suchen, mit der sie ihre Ziele erreichen kann, erschien mir unfair", teilte die 28 Jahre alte Walkenhorst mit. Gemeinsam gewannen sie unter anderem 2016 Olympiagold, wurden ein Jahr später Weltmeisterinnen und zweimal als Mannschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.