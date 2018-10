Schröder-Kollege Westbrook nähert sich NBA-Comeback

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oklahoma City (dpa) - Dennis Schröders Teamkollege Russell Westbrook nähert sich vor NBA-Saisonstart seinem Comeback für die Oklahoma City Thunder.

"Jeden Tag fühlt er sich besser und besser", sagte Thunder-Trainer Billy Donovan über den Superstar, wollte aber noch kein Datum für die geplante Rückkehr nennen.

Der 29 Jahre alte Aufbauspieler hatte sich vor einem Monat einer Arthroskopie am rechten Knie unterzogen. Bis Westbrook wieder auf dem Parkett steht, übernimmt Schröder seinen Platz in der Startformation. Oklahoma City startet am Dienstag bei Meister Golden State Warriors in die neue Saison.