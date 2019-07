Nowitzki über Wechsel-Periode: "In 20 Jahren nicht erlebt"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leverkusen (dpa) - Basketball-Ikone Dirk Nowitzki ist über die spektakuläre Wechsel-Periode in der nordamerikanischen Profiliga NBA gleichzeitig erstaunt und begeistert.

"Hammer! Sowas habe ich in 20 Jahren nicht erlebt", sagte der 41-Jährige, der im April seine Karriere nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendete. "Ich bin seit drei Wochen in Europa, und jeden Morgen, wenn ich das Handy anmache, gibt es wieder irgendeine Knaller-Nachricht", sagte Nowitzki nach dem von ihm mitorganisierten Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity": "Da war ganz schön was los. Aber das ist gut für's Geschäft."

In diesem Sommer hat es bereits zahlreiche überraschende Wechsel in der NBA gegeben. So war unter anderem Kawhi Leonard von Meister Toronto Raptors zu den Los Angeles Clippers gewechselt.