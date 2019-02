NBA-Star Davis spielt weiter für New Orleans

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New Orleans (dpa) - Nach der Transferposse um Anthony Davis wird der NBA-Star der New Orleans Pelicans diese Saison wieder für sein bisheriges Team auflaufen.

Trotz einer Wechselforderung des 25-jährigen war ein Abgang von ihm bis zum Ende der Frist am Donnerstag (Ortszeit) nicht zustande gekommen. Anschließend nahmen die Pelicans den zuletzt fehlenden Davis wieder in die Auswahl der aktiven Basketball-Spieler auf. "Eine Vielzahl von Gründen führte zu dieser Entscheidung", sagte Manager Dell Demps. "Anthony hat klar gemacht, dass er spielen will und es unserem Team ermöglichen will zu gewinnen."

Davis hatte vor anderthalb Wochen ein Tauschgeschäft gefordert und den Club informiert, dass er New Orleans spätestens mit Auslaufen seines Vertrags 2020 verlassen werde. Medienberichten zufolge überlegten die Pelicans anschließend, ihren Star bis zu einem Abgang notfalls auch die komplette Saison aus dem Spielbetrieb zu nehmen, damit er sich nicht verletzt und so an Wert verliert.

Wie ESPN berichtete, soll sich die NBA aber besorgt gezeigt haben über die Außenwirkung, hätte das Team einen der größten Stars der Liga am Spielen gehindert. Davis verpasste die vergangenen Spiele wegen einer Fingerverletzung und erhielt zuletzt wieder die medizinische Freigabe. Die Los Angeles Lakers galten als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung.

Angesichts des Verbleibs von Davis beim Team aus der Western Conference ereigneten sich die prominentesten Wechsel im Osten der NBA. Der 34 Jahre alte spanische Center Marc Gasol geht von den Memphis Grizzlies zu den Toronto Raptors. Sein bisheriges Team erhält dafür unter anderem den Litauer Jonas Valanciunas. Die Hauptkonkurrenten der Raptors in der Eastern Conference tätigten ebenfalls namhafte Neuverpflichtungen: Die Philadelphia 76ers holten Flügelspieler Tobias Harris, die Milwaukee Bucks nahmen den spanischen Power Forward Nikola Mirotic unter Vertrag.