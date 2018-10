Frankfurt und Göttingen erreichen Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fraport Skyliners aus Frankfurt und die BG Göttingen haben das Viertelfinale des deutschen Basketball-Pokals erreicht.

Frankfurt bezwang im Achtelfinale ratiopharm Ulm mit 78:74 (34:42). Göttingen setzte sich überraschend gegen den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten MHP Riesen Ludwigsburg mit 72:67 (32:31) durch.

Die Entscheidung beim 78:74 zwischen Frankfurt und Ulm fiel erst in der Schlussphase. Nach einem stetigen Führungswechsel im vierten Viertel hatten die Gastgeber mit dem überragenden Kanadier Brady Heslip und Routinier Quantez Robertson die entscheidenden Faktoren in ihren Reihen. Heslip war mit 25 Punkten Top-Scorer der Hessen, Robertson traf in den letzten beiden Minuten zwei wichtige Körbe.

Im Match zwischen Göttingen und Ludwigsburg sah es nach drei Vierteln nach einem deutlichen Erfolg für die Gäste aus. Mit 16 Zählern lag der Favorit in Führung, doch dann kamen die Niedersachsen im Schlussdurchgang. Mit 30:10 gewann die BG nicht nur das vierte Viertel, sondern mit 72:67 auch das Achtelfinalspiel gegen Ludwigsburg.

Das Viertelfinale findet am 22./23. Dezember statt. Der deutsche Pokalsieger wird seit dieser Saison in einem neuen Modus ermittelt. Mit Ausnahme der Aufsteiger Rasta Vechta und Hakro Merlins Crailsheim treten alle 16 Bundesligisten im Achtelfinale an. Das Endspiel wird am 17. Februar 2019 ausgetragen.