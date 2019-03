Anwalt von Porzingis weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Ein Anwalt des lettischen NBA-Stars Kristaps Porzingis hat schwere Vorwürfe einer Frau auf Vergewaltigung zurückgewiesen.

Er sagte dem Sportsender ESPN und der Nachrichtenagentur AP, man wisse von den Anschuldigungen, weise sie aber "unmissverständlich" zurück. Der Anwalt sprach von einem "Erpressungsversuch" der Frau, den man der Polizei im Dezember 2018 gemeldet habe.

Porzingis ist ein Teamkollege des deutschen Basketball-Stars Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Die Frau hat den 23 Jahre alten Basketballspieler beschuldigt, sie im vergangenen Jahr vergewaltigt zu haben, wie die US-Boulevardzeitung "New York Post" unter Berufung auf hochrangige Polizeikreise berichtete. Der Zeitung zufolge ereignete sich der Vorfall am 7. Februar 2018 in Porzingis’ New Yorker Wohnung - wenige Stunden, nachdem er sich in einem Spiel eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.