Würzburger Basketballer holen Flügelspieler Sheehey

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben Flügelspieler William Sheehey verpflichtet. Wie der Bundesligist aus Unterfranken am Dienstag mitteilte, erhält der 27-Jährige vom portugiesischen Pokalsieger FC Porto einen Vertrag für die kommende Saison. "Will Sheehey ist ein spielintelligenter Flügelspieler mit guter Länge, Athletik und einem stabilen Wurf", sagte Trainer Denis Wucherer über den US-Amerikaner. Mit einer Dreierquote von 43,2 Prozent und durchschnittlich 19,4 Punkten pro Spiel war Sheehey in der vergangenen Saison der achtbeste Scorer der ersten portugiesischen Liga.