Mitteldeutscher BC unterliegt Ulm mit 81:94

Weißenfels (dpa) - Die Basketballer des Mitteldeutschen BC treten im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga auf der Stelle. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen ratiopharm Ulm mit 81:94 (39:45) und rutschten durch die 14. Saisonniederlage zunächst auf den letzten Tabellenplatz ab. Der überragende Dwayne Evans, der 21 seiner insgesamt 30 Punkte in der ersten Halbzeit erzielte, führte die Gäste zum Sieg.

Die Hausherren steckten den 0:10-Fehlstart (3.) zwar weg, lagen in der 17. Minute sogar mit 37:32 vorn. Dank eines 15:2-Laufs auf 47:39 (21.) übernahmen die Ulmer jedoch wieder die Initiative und hatten beim 65:50 nach 28 Minuten die Partie bereits zu ihren Gunsten entschieden. Neben Evans hatte Javonte Green (16 Punkte/10 Rebounds) und Ryan Thompson (16) den größten Anteil am Erfolg der Gäste. Für den MBC trafen James Farr und Sergio Kerusch (je 15) am besten.