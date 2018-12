MBC verliert gegen Frankfurt erst in der Verlängerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Die Basketballer des Mitteldeutschen BC haben ihren zweiten Saisonsieg in der Bundesliga nur knapp verpasst. Die Weißenfelser mussten sich am Samstagabend den Fraport Skyliners aus Frankfurt erst in der Verlängerung mit 89:95 (79:79, 41:46) geschlagen geben. In der regulären Spielzeit traf ausgerechnet der beste MBC-Werfer Trevor Releford (22 Punkte) beim letzten Wurf nicht in den gegnerischen Korb und vergab somit den möglichen Sieg.

Die Hausherren liefen fast die komplette Spielzeit einem Rückstand hinterher, lagen vor dem letzten Viertel noch deutlich mit 55:67 im Hintertreffen. Sergio Kerusch (20) sorgte mit seinem Dreier für den 79:79-Ausgleich (38.) und Jovan Novak (18) in der Verlängerung beim 81:79 (41.) für die zweite Führung der Hausherren in der Partie. Doch die Frankfurter schlugen dank des überragenden Jason Clark (29) zurück und entschieden mit dem 7:0-Lauf auf 86:81 (43.) die Begegnung zu ihren Gunsten.