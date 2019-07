Zwei neue US-Basketballer für Überraschungsteam Vechta

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vechta (dpa/lni) - Überraschungsteam RASTA Vechta hat für die nächste Saison in der Basketball-Bundesliga und in der Champions League gleich drei Personalien auf einmal verkündet. Die beiden Amerikaner Trevis Simpson und Kamari Murphy wurden am Montag neu verpflichtet, der Vertrag mit Robin Manuel Christen erneut verlängert. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 27 Jahre alte Shooting Guard Simpson spielte zuletzt für G.S.A. Udine in der zweiten italienischen Liga. Der zwei Jahre jüngere Power Forward Murphy wechselt aus dem Farmteam des NBA-Clubs Brooklyn Nets zum ersten Mal in seiner Karriere nach Europa.

Christen ist bereits der sechste Spieler, den die Niedersachsen aus ihrem Playoff-Halbfinal-Team der vergangenen Saison in Vechta halten können. "Es ist schön, zu sehen, dass wir doch so viele Jungs vom letzten Jahr wieder zusammen haben. Das wird uns helfen, die Neuen zu integrieren und möglichst schnell wieder einen erfolgreichen Teamspirit zu bilden", sagte der 28-Jährige.