Vechta und Oldenburg gewinnen erstes Playoff-Viertelfinale

Vechta (dpa) - Aufsteiger RASTA Vechta hat seine sensationell starke Saison in der Basketball-Bundesliga auch zum Playoffstart fortgesetzt. Die Niedersachsen bezwangen den früheren Serienmeister Brose Bamberg am Sonntag mit 96:85 (49:41) und feierten zum Viertelfinalauftakt den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der K.o.-Runde. Dabei zeigte US-Profi Austin Hollins mit 31 Punkten und acht getroffenen Dreipunktewürfen eine überragende Vorstellung.

Die EWE Baskets Oldenburg verhinderten eine Niederlage dank eines starken Schlussviertels. Der Tabellenzweite der Hauptrunde setzte sich mit 105:94 (53:56) gegen die Telekom Baskets Bonn durch und übernahm mit 1:0-Siegen die Führung in der Viertelfinalserie.

Bester Werfer für die Niedersachsen war US-Profi Will Cummings mit 34 Punkten, bei den Gästen kam Charles Jackson auf 21 Zähler. Die Bonner lagen kurz vor Ende des dritten Abschnitts noch mit zehn Punkten vorne, gaben die Partie jedoch aus der Hand. Das zweite von maximal fünf Spielen findet am Dienstag in Bonn statt.